Anastácio registra 651 casos de chikungunya e duas mortes

Município está em alerta e reforça medidas de prevenção contra arboviroses
Prevenção contra dengue / Governo do Estado
A cidade de Anastácio está em estado de alerta devido ao avanço das arboviroses, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, chikungunya e zika. Conforme boletim divulgado pela Prefeitura nesta segunda-feira, 8, já foram registrados 1.364 casos notificados no município.
Entre os casos confirmados, são 28 de dengue e 651 de chikungunya. Duas mortes causadas por chikungunya foram confirmadas até o momento.
Diante do cenário, a Administração Municipal reforça o apelo à população para que redobre os cuidados e adote medidas simples de prevenção, como:
A população pode tirar dúvidas ou fazer denúncias pelo WhatsApp da Vigilância: (67) 99287-3667.
