Anastácio registra 651 casos de chikungunya e duas mortes

Prevenção contra dengue / Governo do Estado

Entre os casos confirmados, são 28 de dengue e 651 de chikungunya. Duas mortes causadas por chikungunya foram confirmadas até o momento.

A cidade de Anastácio está em estado de alerta devido ao avanço das arboviroses, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, chikungunya e zika. Conforme boletim divulgado pela Prefeitura nesta segunda-feira, 8, já foram registrados 1.364 casos notificados no município.

Diante do cenário, a Administração Municipal reforça o apelo à população para que redobre os cuidados e adote medidas simples de prevenção, como:

Manter quintais limpos;

Eliminar qualquer recipiente com água parada;

Evitar o acúmulo de lixo e entulhos.

A população pode tirar dúvidas ou fazer denúncias pelo WhatsApp da Vigilância: (67) 99287-3667.

