08 de Setembro de 2025

Saúde

Anastácio registra 651 casos de chikungunya e duas mortes

Município está em alerta e reforça medidas de prevenção contra arboviroses

Redação

08/09/2025

Prevenção contra dengue / Governo do Estado

A cidade de Anastácio está em estado de alerta devido ao avanço das arboviroses, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, chikungunya e zika. Conforme boletim divulgado pela Prefeitura nesta segunda-feira, 8, já foram registrados 1.364 casos notificados no município.

Entre os casos confirmados, são 28 de dengue e 651 de chikungunya. Duas mortes causadas por chikungunya foram confirmadas até o momento.

Diante do cenário, a Administração Municipal reforça o apelo à população para que redobre os cuidados e adote medidas simples de prevenção, como:

  • Manter quintais limpos;
  • Eliminar qualquer recipiente com água parada;
  • Evitar o acúmulo de lixo e entulhos.

A população pode tirar dúvidas ou fazer denúncias pelo WhatsApp da Vigilância: (67) 99287-3667.

