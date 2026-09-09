Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, nesta terça-feira (08), um novo medicamento para a prevenção da enxaqueca em adultos. O Aquipta, à base de atogepanto, é indicado para pessoas que apresentam pelo menos quatro episódios de enxaqueca por mês.

Segundo a agência, o medicamento atua bloqueando uma via envolvida na transmissão da dor e também contribui para evitar o surgimento das crises. O pedido de registro foi apresentado pela ABBVIE Farmacêutica, conforme resolução publicada no DOU (Diário Oficial da União).

Resultados de estudos analisados pela Anvisa apontaram redução significativa na quantidade de dias com enxaqueca entre os pacientes tratados com atogepanto. A agência destaca que, embora já existam tratamentos destinados à prevenção da doença, parte deles não age diretamente sobre os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da enxaqueca. Nesse contexto, o Aquipta passa a representar uma nova alternativa de uso oral para a prevenção das crises.

Sobre a enxaqueca

A enxaqueca é uma doença caracterizada por episódios recorrentes de dor de cabeça, que podem variar de moderados a intensos. As crises também podem vir acompanhadas de náuseas, vômitos e maior sensibilidade à luz e aos sons.

A condição afeta aproximadamente 15% da população mundial e pode provocar impactos significativos na qualidade de vida dos pacientes.