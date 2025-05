Anvisa inicia novo ciclo de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos

Rafa Neddermeyer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) iniciou neste mês um novo ciclo do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), em parceria com estados, municípios e o Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais.

Para o ciclo de 2025, está prevista a coleta de 3.505 amostras de 13 alimentos amplamente consumidos pela população brasileira. Entre eles estão abacaxi, amendoim, batata, brócolis, café em pó, feijão, laranja, farinha de mandioca, maracujá, morango, quiabo, repolho e farinha de trigo.

As coletas ocorrerão entre maio e dezembro no Distrito Federal e em 25 estados brasileiros. A ação integra o Plano Plurianual 2023–2025, que prevê o monitoramento de 36 alimentos que representam cerca de 80% do consumo nacional de alimentos de origem vegetal.

Criado em 2001, o PARA é um esforço conjunto entre a Anvisa, vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, além de laboratórios centrais de saúde pública. O objetivo é monitorar a presença de resíduos de agrotóxicos nos alimentos que chegam à mesa do consumidor, contribuindo para a redução de riscos à saúde.

De acordo com a Anvisa, as amostras são coletadas em supermercados, feiras e sacolões, locais de compra frequentes da população. As coletas seguem uma programação que define previamente os pontos de coleta e os produtos a serem amostrados, sempre com foco em alimentos com características similares às consumidas rotineiramente.

Desde o início do programa, mais de 45 mil amostras foram analisadas, abrangendo cerca de 300 tipos de agrotóxicos. A seleção dos alimentos é baseada na dieta básica da população brasileira, conforme dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo IBGE.

Os dados obtidos pelo PARA são utilizados para mapear riscos, identificar irregularidades e embasar ações de vigilância sanitária, contribuindo para a segurança alimentar e a saúde da população.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!