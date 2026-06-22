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Anvisa libera venda e uso de produtos da Ypê fabricados a partir de janeiro de 2026

Detergentes e desinfetantes que haviam sido suspensos voltam a ser comercializados após apresentação de laudos satisfatórios pela empresa

O Pantaneiro

Publicado em 22/06/2026 às 16:05

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Resoluções liberam detergentes e desinfetantes de lotes terminados em 1, e produzidos a partir de 01º de janeiro de 2026 / Joédson Alves/Agência Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou, nesta segunda-feira (22), a liberação de diversos produtos da marca Ypê que tiveram a comercialização e o uso suspensos no início deste ano.

A atualização das resoluções permite novamente a venda e utilização de detergentes e desinfetantes produzidos a partir de 01º de janeiro de 2026 e pertencentes a lotes com numeração final 1.

Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após a empresa responsável apresentar laudos técnicos considerados satisfatórios para todos os lotes de detergentes e desinfetantes fabricados neste ano.

Entre os produtos liberados estão:
• Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê;
• Lava-louças Ypê;
• Lava-louças Concentrado Ypê Green;
• Lava-louças Ypê Toque Suave;
• Desinfetante Bak Ypê;
• Desinfetante Pinho Ypê.

A suspensão havia sido determinada em 01º de abril e atingia detergentes, desinfetantes e lava-roupas fabricados pela Química Amparo Ltda., especificamente os produtos de lotes com final 1.

Recolhimento de lava-roupas continua

Apesar da liberação dos detergentes e desinfetantes, a Anvisa informou que permanece em vigor o recolhimento voluntário de alguns lava-roupas líquidos da marca Ypê.

A medida envolve produtos de lotes terminados em 1 e fabricados até 31 de março de 2026. De acordo com a empresa, o recolhimento faz parte de uma ação preventiva voltada à redução de riscos e à normalização de seus processos operacionais.

Os produtos incluídos no recolhimento voluntário são:
• Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor;
• Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas;
• Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac;
• Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;
• Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green;
• Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Express;
• Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Power Act;
• Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Premium;
• Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Maciez;
• Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Primavera.

Consumidores que possuam produtos dos lotes afetados devem consultar os canais oficiais da empresa para obter orientações sobre troca, devolução ou demais procedimentos relacionados ao recolhimento.

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