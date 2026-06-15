Anvisa mantém suspensão de parte dos produtos Ypê, mas libera alguns lotes

Ficaram autorizados os desinfetantes e detergentes produzidos a partir de março de 2026 com final de lote 1 / Joédson Alves/Agência BrasilYpê

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária manteve a suspensão da comercialização, distribuição e uso de alguns lotes de produtos da Ypê, conforme publicação feita nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial da União. A medida atinge desinfetantes, detergentes lava-louças e lava-roupas líquidos da marca.

Por outro lado, a agência também publicou resolução que libera parte dos produtos fabricados mais recentemente. Ficaram autorizados os desinfetantes e detergentes produzidos a partir de março de 2026 com final de lote 1. Já os lava-roupas líquidos foram liberados para fabricação a partir de abril deste ano.

De acordo com a Anvisa, a suspensão ocorreu após uma inspeção sanitária realizada entre os dias 27 e 30 de abril identificar descumprimento de normas previstas na RDC nº 47/2013.

Entre os produtos afetados estão os desinfetantes Bak Ypê e Pinho Ypê, além de detergentes lava-louças de diferentes versões e lava-roupas das linhas Tixan Ypê e Ypê líquido. A restrição vale para lotes antigos com final 1 fabricados antes das datas consideradas adequadas pela agência.

A empresa informou que apresentou novos laudos laboratoriais à Anvisa na tentativa de conseguir a liberação também dos lotes produzidos em janeiro e fevereiro deste ano.

Ainda segundo a Anvisa, os testes apontaram resultados satisfatórios nos produtos fabricados após os períodos determinados, o que permitiu reduzir parcialmente a restrição.

O caso começou em maio, quando a agência suspendeu mais de 100 lotes de produtos fabricados na unidade da empresa em Amparo (SP). Na ocasião, a fiscalização encontrou dezenas de irregularidades sanitárias e apontou risco de contaminação microbiológica.

O episódio ganhou repercussão após a identificação anterior da bactéria Pseudomonas aeruginosa em produtos da linha lava-roupas da marca. A bactéria pode representar riscos, principalmente, para pessoas com baixa imunidade. A Anvisa informou que as medidas seguem como forma preventiva para proteger a saúde da população.