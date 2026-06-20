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Saúde

Anvisa suspende lotes de creatina, BCAA e outros suplementos

Medida foi publicada no Diário Oficial da União

O Pantaneiro

Publicado em 20/06/2026 às 14:00

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Anvisa tem intensificado a fiscalização do mercado de suplementos alimentares / Getty Images

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta sexta-feira (19), o recolhimento de lotes de suplementos alimentares das categorias creatina, BCAA, beta-alanina e multivitamínicos fabricados pela empresa IDNLABS. A medida foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) e também suspende a comercialização, distribuição e uso dos produtos atingidos pela decisão.

Segundo a agência reguladora, fiscalizações identificaram uma série de irregularidades nos itens analisados. Entre os problemas apontados estão quantidades de ingredientes abaixo das informadas nos rótulos, orientações de consumo em desacordo com a legislação vigente e alegações de benefícios à saúde sem autorização oficial.

A decisão atinge lotes específicos de creatina em pó, BCAA 2:1:1 em comprimidos, beta-alanina em pó e suplementos multivitamínicos e multiminerais. A Anvisa orienta consumidores que possuam os produtos incluídos na medida a interromper o uso e buscar informações junto aos canais oficiais da empresa responsável.

Nos últimos meses, a agência tem intensificado a fiscalização do mercado de suplementos alimentares, adotando medidas contra fabricantes que descumprem normas sanitárias, utilizam alegações não autorizadas ou comercializam produtos sem atender aos requisitos exigidos para segurança e qualidade. A Anvisa esclareceu que a regulamentação dos suplementos tem como objetivo garantir que os consumidores recebam informações corretas sobre a composição dos produtos e que os itens comercializados apresentem padrões adequados de segurança para consumo.

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