08 de Outubro de 2025 • 00:14

Saúde

Anvisa suspende venda de glicose e importação de radiofármacos

Ampolas continham material escuro espalhado no líquido do medicamento

Redação

Publicado em 07/10/2025 às 21:00

As ampolas continham um material escuro espalhado no líquido do medicamento / Agência Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento de ampolas de glicose produzidas pela Samtec Biotecnologia Ltda. De acordo com a resolução, a medida atinge o produto Glicose - 25% Solução Injetável Caixa com 200 Ampolas de 10 ml, apenas referente ao lote que tem como data de validade 31/07/2026.

O produto teve sua comercialização, distribuição e uso suspensos após parecer da prefeitura de Joinville (SC), que confirmou desvio de qualidade no lote. As ampolas continham um material escuro espalhado no líquido do medicamento.

Radiofármacos

A agência também determinou a suspensão de importação dos medicamentos radiofármacos fabricados pelos Laboratórios Bacon S.A.I.C. Os radiofármacos são medicamentos usados na medicina nuclear para diagnóstico de doenças ou tratamento médico.

De acordo com Anvisa, em inspeção realizada na empresa em setembro de 2025, foi verificado o descumprimento das BPF (Boas Práticas de Fabricação) para produção de algumas categorias de medicamentos. As normas de boas práticas precisam ser cumpridas à risca para garantir que os produtos estejam completamente livres de microrganismos como bactérias, fungos e vírus.

Estão suspensos os seguintes medicamentos, dos lotes fabricados a partir de 26 de setembro:

  • Neurobac Radiofarma
  • Ciprobac Radiofarma
  • Cloreto de Estanho Radiofarma
  • Disida Radiofarma
  • MAA Radiofarma
  • Pirofosfato Radiofarma
  • Linfofast Radiofarma
  • Fitato de Sódio Radiofarma
  • DTPA Radiofarma
  • Osteobac Radiofarma
  • Sestambi Radiofarma

*Com informações da Agência Brasil

