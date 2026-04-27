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SAÚDE PÚBLICA

Anvisa suspende venda de xaropes com clobutinol

Substância aumenta risco de arritmias cardíacas

Agencia Brasil

Publicado em 27/04/2026 às 16:02

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Agencia Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (27), a suspensão imediata da venda e do uso de todos os medicamentos que contenham a substância clobutinol. O componente é utilizado na formulação de diversos xaropes antitussígenos comercializados no mercado brasileiro.

A decisão fundamenta-se em um parecer técnico da Gerência de Farmacovigilância do órgão, que identificou um aumento significativo no risco de arritmias cardíacas graves em pacientes que utilizam a substância. Segundo a agência, a gravidade dos efeitos colaterais supera qualquer benefício terapêutico oferecido pelo fármaco.

A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda (27) e já está em vigor.

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