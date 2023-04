Apenas 5% da população se imunizou contra gripe e covid-19 em Aquidauana

Doses continuam disponíveis nas unidades de saúde / (Foto: Divulgação)

A SESAU (Secretaria de Saúde e Saneamento Básico) divulgou nesta terça-feira, 18, um alerta de baixa adesão em imunização contra a gripe e covid-19 em Aquidauana. Apenas 10% dos moradores se vacinação contra as doenças

No último sábado, 15, o mutirão de vacinação aconteceu na Estação Ferroviária de. Mesmo com movimentação intensa, a prefeitura alerta para os baixos índices. Cerca de 30.048 pessoas foram vacinaram, o que corresponde a 5% imunizadas contra covid e 4% contra influenza nos primeiros quatro meses do ano.

Para o mutirão do “Dia D” foram disponibilizadas três equipes para vacinação de todos os grupos prioritários. Conforme a coordenadora Municipal do Núcleo de Vigilância em Saúde, Camila Mayer, foram aplicadas 386 doses durante o mutirão de vacinação.

"O mutirão de vacinação na Estação Ferroviária, as visitas nas escolas para vacinar os alunos e os atendimentos diários de vacina nas ESFs são alternativas que a Sesau realizam para facilitar o acesso da população aos imunizantes, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal do município.", informou em nota.

Para aqueles que não se vacinaram e estão dentro dos grupos prioritários, as doses continuam disponíveis das unidades de saúde.

Grupos prioritários contra influenza:

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos 11 meses e 29 dias);

- Trabalhador de saúde públicos, privados nos diferentes níveis de complexidade; - Gestantes e puérperas;

- Professores do ensino básico e superior (com documento que comprove sua vinculação ativa como professor);

- Povos indígenas;

- Idosos com 60 anos ou mais;

- Profissionais das forças de segurança e salvamento (com documento que comprove sua vinculação ativa);

- Profissionais das forças armadas (com documento que comprove sua vinculação ativa);

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; - Pessoas com deficiência permanente;

- Caminhoneiros; - Trabalhadores do transporte coletivo e portuários;

- População privada de liberdade e funcionários do sistema, bem como adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão em medidas socioeducativas.

Covid-19

- Para crianças a partir de 6 meses a 12 anos;

- Para adolescentes, adultos e idosos de todas as idades.