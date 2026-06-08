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Saúde

Após reações graves, Ministério da Saúde suspende aplicação de vacina contra dengue do Butantan

Decisão preventiva ocorre posteriormente às investigações sobre eventos adversos registrados em pessoas imunizadas; casos seguem sob análise da Anvisa e órgãos de vigilância

Anibal Placêncio

Publicado em 08/06/2026 às 15:05

Atualizado em 08/06/2026 às 15:47

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Vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan / Instituto Butantan/Divulgação

O Ministério da Saúde anunciou a suspensão temporária da aplicação da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. A medida - anunciada na tarde desta segunda-feira (08) em coletiva de imprensa concedida pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha - foi adotada de forma preventiva, após o registro de eventos adversos graves possivelmente relacionados ao imunizante.

Segundo informações divulgadas pelo Governo Federal, estão sendo investigados 42 casos de reações severas posteriores à aplicação da vacina, além de duas mortes com possível associação temporal ao imunizante. As ocorrências ficam sob análise da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e dos demais órgãos de vigilância em saúde.

A suspensão vale em todo o país e permanecerá até a conclusão das investigações. O Ministério da Saúde informou que a decisão tem caráter preventivo e visa garantir a segurança da população durante a apuração dos casos.

"Por mais que, para muitas pessoas, esse número possa parecer pequeno, é um sinal de alerta que nos recomenda a descontinuidade temporária da atual estratégia de vacinação, até que sejam concluídas todas as investigações necessárias", afirmou o ministro da Saúde.

A vacina Butantan-DV é o primeiro imunizante brasileiro de dose única contra a dengue. Ela havia sido incorporada recentemente ao SUS (Sistema Único de Saúde) como parte da estratégia nacional de combate à doença. O imunizante é indicado para pessoas entre 12 e 59 anos e apresentou eficácia superior a 74% nos estudos clínicos, além de proteção elevada contra casos graves da doença.

O Instituto Butantan ainda não divulgou posicionamento oficial detalhado sobre a suspensão, mas acompanha as investigações conduzidas pelas autoridades sanitárias.

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