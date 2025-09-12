Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 16:40

Buscar

Últimas notícias
X
De MS para o mundo

Aposentada doa medula óssea e emociona no Setembro Verde

Período fortalece as ações de sensibilização e busca ampliar o número de doadores voluntários em Mato Grosso do Sul

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 16:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Roseli Kohl relembra que a doação de medula é segura e tranquila / Arquivo pessoal

A aposentada Roseli Maria Cervi Kohl, moradora de Coxim-MS, viveu uma experiência transformadora que simboliza o espírito do Setembro Verde. Em 2011, ela doou medula óssea para um paciente dos Estados Unidos, por meio do Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea). O ato de amor ultrapassou fronteiras e salvou uma vida, sem que ela jamais conhecesse o receptor.

Gaúcha de Faxinal do Soturno-RS, Roseli se cadastrou como doadora em 2008, durante uma campanha de conscientização. Três anos depois, recebeu a ligação do Inca confirmando a compatibilidade. A coleta foi realizada em Curitiba, no Hospital de Clínicas da UFPR. “Minha vida ganhou um novo significado”, afirma.

Segundo ela, o procedimento foi tranquilo, sem dor ou reações adversas. Roseli passou por diversos exames, ficou seis dias em Curitiba e realizou a coleta de células-tronco nos dias 10 e 11 de janeiro de 2011. A família foi fundamental no apoio emocional. “Foi uma das decisões mais importantes da minha vida”, reforça.

Setembro Verde: MS promove conscientização e luta por mais doadores

A Assembleia Legislativa de MS promove o Setembro Verde com ações que incentivam a doação de órgãos e tecidos. A campanha foi oficializada pela Lei 5.862/2022 e inclui a 2ª Caminhada Passos pela Vida, no dia 21 de setembro, no Parque dos Poderes, além de uma sessão solene no dia 22.

Desde 1993, MS atua na conscientização da população sobre a importância da doação. O deputado Renato Câmara destaca que a conversa sobre o tema deve acontecer dentro das famílias. “Falar sobre doação é um gesto de amor e coragem”, afirma.

MS enfrenta desafios, mas avança nos transplantes

A Central Estadual de Transplantes (CET-MS), ligada à Secretaria de Saúde, coordena as doações no estado. Em 2025, já foram realizados 198 transplantes de córnea, 35 de fígado e 11 de rim. No entanto, o estado ainda não realiza transplantes de coração, pulmão, intestino e outros mais complexos.

A coordenadora Claire Miozzo explica que os maiores desafios são a logística para transporte de órgãos e a capacitação de profissionais para identificar potenciais doadores. “A conscientização e o acolhimento das famílias são fundamentais para salvar mais vidas”, afirma.

Brasil tem um dos maiores registros de doadores de medula do mundo

O Redome é o terceiro maior banco de doadores voluntários de medula óssea do mundo, com mais de 5,9 milhões de brasileiros cadastrados. Nos últimos 30 anos, já foram realizados mais de 5 mil transplantes no Brasil por meio do sistema, que também envia e recebe amostras para outros países.

A história de Roseli Kohl mostra como um gesto individual pode fazer a diferença. No mês dedicado à doação de órgãos, seu exemplo reforça a importância de se informar, se cadastrar e conversar com a família sobre essa decisão que pode salvar vidas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Adolescentes têm até dezembro para se vacinar contra HPV

SES

Sistema informatizado dá suporte ao Censo da Força de Trabalho na Saúde

Saúde

Brasil produzirá vacina contra vírus sincicial respiratório

Medicamento contra esclerose múltipla também será produzido no país

Saúde

Carreta do Hospital de Amor realiza mamografias gratuitas em Anastácio

Publicidade

Saúde

Conversar pode salvar vidas, alerta CVV no Setembro Amarelo

ÚLTIMAS

Geral

Moinho Cultural recebe mais de R$ 100 mil em emendas parlamentares em Corumbá

Recursos serão aplicados em melhorias estruturais e tecnológicas, fortalecendo projetos culturais e educacionais

Saúde

Agentes de saúde de Anastácio recebem treinamento em primeiros socorros

O treinamento foi ministrado pelo instrutor ST Toledo, voluntário da Cruz Vermelha, e incluiu técnicas de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e de desengasgo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo