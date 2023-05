Aquidauana e Anastácio estão em ranking de menor cobertura vacinal contra Influenza

Crianças são as menos vacinadas / Foto: Divulgação

A SES (Secretaria Estadual de Saúde) atualizou na quinta-feira, 18, o boletim da vigilância epidemiológica com o balanço da vacinação contra Influenza. Aquidauana e Anastácio estão entre as 10 cidades de Mato Grosso do Sul com menor adesão á imunização.

Conforme os dados, apenas 21% em Anastácio e 24% em Aquidauana se vacinaram contra gripe desde a liberação das doses. Por conta da baixa adesão, o Ministério da Saúde liberou as doses para todos os públicos a partir de bebês de seis meses.

Aquidauana possui 26.128 pessoas do público-alvo, recebendo 15 mil doses repassadas pelo Estado, sendo que apenas 6.295 se vacinaram. Já em Anastácio, a estimativa de público é de 10.112, com 8.250 imunizantes recebidos e 2.962 vacinados.

A vacinação contra a influenza permite, ao longo do respectivo ano, minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários além de reduzir sobrecarga sobre os serviços de saúde.

Óbitos

Um bebê de 5 meses está entre as seis mortes por gripe, em Campo Grande, de acordo com informações divulgadas, nesta semana, em boletim da SES.

As novas vítimas são de Campo Grande, Três Lagoas e Corumbá. Foram quatro mulheres e dois homens, de 71 e 39 anos.

Além dos óbitos, o boletim também confirmou 229 casos de Influenza. Ao todo, 3.211 casos de Síndrome Aguda Grave foram registrados.