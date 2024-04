Aquidauana é premiada em evento estadual da Saúde

Divulgação

Aquidauana foi premiada em uma evento estadual de Saúde. Isso porque, o município apresentou 12 praticas exitosas na área durante a “9ª Mostra MS de Experiências Exitosas” em Campo Grande. O evento reuniu profissionais da Saúde de todo o Estado.



Conforme a prefeitura, Aquidauana esteve representada na Mostra com a participação de vários servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), que atuam diretamente no atendimento aos pacientes em diversas áreas.



No evento, foram inscritas 58 apresentações de trabalhos/estudos de casos de experiências exitosas feitas profissionais de saúde dos municípios. Desse total, 12 trabalhos são de Aquidauana.



Ao final da tarde de hoje, 11, a comissão organizadora do evento anunciou os trabalhos selecionados e premiados que irão para 19ª Mostra Brasil “Aqui tem SUS”, em Porto Alegre (RS), no mês de julho de 2024.



Das suas 12 apresentações inscritas, Aquidauana conquistou 02 premiações: 2° colocado com experiência “Êxito alcançado através da Telemedicina nas condições de Saúde da População de Aquidauana-MS”, apresentado pela enfermeira Daniele Ferreira de Souza, de coautoria da enfermeira Poline H. Figueiredo das Neves e da secretária da SESAU Patrícia Panachuki; 4° colocado com o trabalho: “Para avançarmos temos que retroceder: a volta do Zé Gotinha nas ações de imunização em Aquidauana-MS”, apresentado pela enfermeira Camila Mayer Mirowski, tendo também como coautora a enfermeira Poline Figueiredo.



De Aquidauana participaram da Mostra, vários profissionais da Atenção Primária e da Equipe Multidisciplinar.



A Mostra é uma realização da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, por meio da Superintendência de Atenção Primária à Saúde, COSEMS, Escola de Saúde Pública de MS.



Todos os profissionais de saúde dos municípios podiam inscrever suas práticas, de acordo com as regras do edital do evento.



A Mostra tem o objetivo de reconhecer e premiar práticas bem sucedidas que contribuam para o fortalecimento do sistema de saúde. Esta iniciativa visa promover a troca de conhecimentos e estimular a disseminação de boas práticas.



Concomitante à Mostra, os profissionais da SESAU de Aquidauana participam também do “III Encontro Estadual de Atenção Primária à Saúde: diálogos para práticas baseadas em evidências”.



Para esse evento a Secretaria Estadual de Saúde fez uma seleção de vídeos com o trabalho desenvolvido na Atenção Primária pelos profissionais de todo o Estado, inclusive de Aquidauana.



A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Patrícia Panachuki acompanhou a equipe no evento e parabenizou a todos pelos trabalhos apresentados e o resultado obtido.



“Estamos felizes e orgulhosos com a participação exitosa de Aquidauana, nossos profissionais produziram seus trabalhos e levaram para apresentar e compartilhar experiências que eles têm no dia a dia dos atendimentos. Essa participação significativa e destaque da Saúde de Aquidauana na Mostra, aponta que estamos no caminho certo e nossas equipes dando resultado e prestando atendimento humanizado à população. Parabéns a todos!”, enfatizou a secretária Patrícia Panachuki.