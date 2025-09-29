Acessibilidade

29 de Setembro de 2025

Saúde

Aquidauana inicia capacitação em saúde mental para profissionais da rede básica

A expectativa é que a capacitação fortaleça o acolhimento e a atenção em saúde mental

Redação

Publicado em 29/09/2025 às 15:59

As aulas são conduzidas por uma equipe multiprofissional / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), iniciou a formação em saúde mental voltada a profissionais da Atenção Primária. A capacitação segue o programa mhGAP, da OMS (Organização Mundial da Saúde), que busca fortalecer a rede de atendimento para identificar e manejar casos de depressão, ansiedade e uso problemático de álcool e drogas.

A proposta é oferecer um cuidado mais próximo, humanizado e acessível à população, ampliando a resolutividade da rede municipal. A formação ocorre entre setembro e dezembro e será realizada em seis encontros, com carga horária de quatro horas cada.

As aulas são conduzidas por uma equipe multiprofissional composta por psicólogo, enfermeiras, assistente social e dentistas que integram a rede de saúde de Aquidauana. O conteúdo foi estruturado de forma a não comprometer o atendimento nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família).

Segundo a Sesau, a expectativa é que a capacitação fortaleça o acolhimento e a atenção em saúde mental no município, garantindo que os primeiros sinais de sofrimento psíquico sejam reconhecidos já nas unidades básicas.

