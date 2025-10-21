Acessibilidade

21 de Outubro de 2025 • 15:58

Últimas notícias
Saúde

Aquidauana intensifica ações de combate ao mosquito Aedes aegypti

Trabalho de bloqueio químico é realizado em locais com casos confirmados de arboviroses

Redação

Publicado em 21/10/2025 às 15:14

Entre as recomendações estão a eliminação de água parada em recipientes / Divulgação

A SESAU (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento) de Aquidauana segue realizando ações contínuas de monitoramento e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya. A medida visa conter a proliferação do vetor e prevenir novas infecções na cidade.

De acordo com a pasta, em locais onde há casos confirmados ou notificações das arboviroses, as equipes da Coordenadoria de Controle de Vetores intensificam o trabalho por meio do bloqueio químico, utilizando inseticidas para eliminar os focos do mosquito.

A SESAU reforça a importância da participação da população nas ações de prevenção. Entre as recomendações estão a eliminação de água parada em recipientes, a limpeza regular de quintais e terrenos baldios, além da correta vedação de caixas d’água e reservatórios.

Para dúvidas, orientações ou denúncias sobre possíveis focos do mosquito, a população pode entrar em contato com o Controle de Vetores pelo telefone (67) 3240-1400, ramal 1579, ou diretamente com o agente comunitário de saúde de sua área.

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 683

Esporte

Casal comemora 22 anos de casamento em Corrida da Unimed

Moradores do Assentamento Areias, em Nioaque, eles decidiram passar a data especial correndo ao lado do filho no evento de Aquidauana

