Aquidauana intensifica ações de combate ao mosquito Aedes aegypti

Trabalho de bloqueio químico é realizado em locais com casos confirmados de arboviroses
Entre as recomendações estão a eliminação de água parada em recipientes / Divulgação
A SESAU (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento) de Aquidauana segue realizando ações contínuas de monitoramento e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya. A medida visa conter a proliferação do vetor e prevenir novas infecções na cidade.
De acordo com a pasta, em locais onde há casos confirmados ou notificações das arboviroses, as equipes da Coordenadoria de Controle de Vetores intensificam o trabalho por meio do bloqueio químico, utilizando inseticidas para eliminar os focos do mosquito.
A SESAU reforça a importância da participação da população nas ações de prevenção. Entre as recomendações estão a eliminação de água parada em recipientes, a limpeza regular de quintais e terrenos baldios, além da correta vedação de caixas d’água e reservatórios.
Para dúvidas, orientações ou denúncias sobre possíveis focos do mosquito, a população pode entrar em contato com o Controle de Vetores pelo telefone (67) 3240-1400, ramal 1579, ou diretamente com o agente comunitário de saúde de sua área.
