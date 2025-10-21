Aquidauana intensifica ações de combate ao mosquito Aedes aegypti

Entre as recomendações estão a eliminação de água parada em recipientes / Divulgação

A SESAU (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento) de Aquidauana segue realizando ações contínuas de monitoramento e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya. A medida visa conter a proliferação do vetor e prevenir novas infecções na cidade.

De acordo com a pasta, em locais onde há casos confirmados ou notificações das arboviroses, as equipes da Coordenadoria de Controle de Vetores intensificam o trabalho por meio do bloqueio químico, utilizando inseticidas para eliminar os focos do mosquito.

A SESAU reforça a importância da participação da população nas ações de prevenção. Entre as recomendações estão a eliminação de água parada em recipientes, a limpeza regular de quintais e terrenos baldios, além da correta vedação de caixas d’água e reservatórios.

Para dúvidas, orientações ou denúncias sobre possíveis focos do mosquito, a população pode entrar em contato com o Controle de Vetores pelo telefone (67) 3240-1400, ramal 1579, ou diretamente com o agente comunitário de saúde de sua área.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!