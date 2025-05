Aquidauana intensifica combate ao mosquito após aumento de casos de dengue e Chikungunya

O uso diário de repelente também é recomendado como medida de proteção individual. / SES

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), está reforçando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O alerta vem após um aumento expressivo nos registros da chikungunya, que não apresentava números tão elevados no município há mais de quatro anos.

Segundo dados da SESAU, até o momento foram registradas 335 notificações de chikungunya, com 27 casos confirmados. Em relação à dengue, também foram feitas 335 notificações, das quais 50 resultaram em diagnóstico positivo.

A Coordenadoria de Controle de Vetores intensificou as visitas domiciliares, com foco na eliminação de focos do mosquito e ações de orientação à população. Equipes também estão atuando com aplicação de larvicidas, campanhas informativas e reforço nas ações de prevenção em áreas mais afetadas.

A secretaria alerta a população para a importância de manter quintais limpos e livres de recipientes que possam acumular água, principal criadouro do mosquito. O uso diário de repelente também é recomendado como medida de proteção individual.

Entre os principais sintomas das arboviroses estão febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, náusea, vômito, dor abdominal e manchas vermelhas na pele. Ao identificar qualquer um desses sinais, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde. O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento e para evitar complicações.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!