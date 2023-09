Aquidauana aplica mais de 1 mil doses no Dia "D" de Multivacinação

Imunização infantil / Foto: Divulgação

Mais de mil doses de imunizantes foram aplicadas no último sábado, 16, durante o Dia “D” da Campanha de Multivacinação, para atualizar a caderneta de vacina das crianças, adultos e idosos de Aquidauana.

Os dados divulgados nesta terça-feira, 19, pela Secretaria Municipal de Saúde mostram que o mutirão contabilizou 894 pessoas atendidas sno dia, destes, 511 pessoas estavam com doses de vacinas atrasadas.

A ação aconteceu nas ESFs Célia Vaz, Cláudio Fernando Stella, Izaura Baes, João André Madsen, José Vória, Nova Aquidauana, Tiago Bogado, Vila Pinheiro e Distrito de Taunay, das 8h às 16h, sem intervalo para almoço.

“Estamos felizes com a preocupação que a população voltou a demonstrar, em procurar manter suas vacinas em dia. A movimentação nas ESFs no dia “D” foi intensa e o nosso objetivo foi alcançado”, ressaltou Poline Hortence Figueiredo das Neves, coordenadora municipal de Imunização.

Durante a semana que precedeu a campanha, foi realizado um trabalho de conscientização da importância da vacinação e de manter a caderneta em dia.

A secretária Patrícia Panachuki, junto com a equipe da secretaria de Saúde fizeram visitas com o Zé Gotinha aos CMEIS e às Escolas Municipais, além de levar alegria do personagem, distribuíram panfletos informando sobre o Dia D.

O Movimento Nacional pela Vacinação aconteceu em todo o país. Em Aquidauana, a secretária de Saúde e Saneamento, Patrícia Panachuki, avaliou a ação do sábado como "positiva por se tratar de uma campanha de atualização vacinal e por ter atingido um grande público que estava com várias vacinas atrasadas".

Já se vacinou?

Para as pessoas que não compareceram no sábado, no Dia D, basta procurar qualquer unidade de saúde de Aquidauana e tomar as vacinas. As ESFs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

*Com assessoria de imprensa.