Aquidauana reforça vacinação contra dengue para 1,2 mil crianças

A vacinação contra a dengue continua nas unidades de saúde de Aquidauana. A cidade tem cerca de 1,2 mil crianças entre 10 e 11 anos, público-alvo da fase da campanha.

No último sábado, 17, o plantão de vacinação aconteceu na Estação Ferroviária. Segundo a secretária municipal de saúde, Patricia Panachuki, as doses continuam disponíveis nas ESFs.

“Outras vacinas do calendário também estão disponíveis. Nosso foco será imunizar todas as crianças. A vacina da dengue veio para auxiliar, mas ainda precisamos combater os focos”.

Whitey Melo, mãe da Beatrice, aproveitou o plantão para garantir a imunização da filha, que teve dengue no ano passado.

“Eu já tive, apesar do nosso quintal ser limpo, cuidados e até cobramos dos vizinhos. Eu trabalho em uma farmácia, faço farmácia e sei da importância da vacina. Fiquei sabendo pela divulgação dos agentes de saúde e da mídia, no WhatsApp e Facebook. Ela está com todas as vacinas em dia. A dengue não é uma doença fácil, pode evoluir para hemorrágica”.