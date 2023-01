Aquidauana pega lote de doses da Coronavac para imunizar crianças

Doses disponíveis / Carla Cleto/Sesau

Aquidauana e outras 20 cidades do interior de Mato Grosso do Sul já retiraram lotes das doses da Coronavac, nesta quarta-feira (18). O Estado recebeu 6,5 mil para imunizar crianças de 3 a 11 anos.

Segundo a SES (Secretaria Estadual de Saúde) a retiradas independente de cada município começou às 8h, na sede da CeVe (Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica).

Seguindo solicitação dos municípios, a SES também enviou doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer Adulto para dar continuidade às campanhas de imunização.

As doses de Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde serão utilizadas para imunização da faixa etária para início ou continuação do esquema vacinal.

Ainda conforme a secretaria, o novo lote reforça a demanda de imunização nesta época em que os pais procuram atualizar a caderneta de vacinação devido à matrícula escolar.

“Sabemos que vários municípios estabelecem como critério a apresentação da carteira vacinal da criança no ato da matrícula. Com isso, os pais acabam verificando se falta algum esquema vacinal e procuram as unidades de saúde. Nós observamos que houve uma busca pela vacina neste momento, uma estratégia que tem potencializado a vacinação em todos os municípios de Mato Grosso do Sul”, disse o gerente de Imunização da SES, Frederico Jorge Pontes de Moraes.

Além de Aquidauana, já retiraram os lotes as cidades Camapuã, Porto Murtinho, Corumbá, Maracaju, Caracol, Vicentina, Inocência, Guia Lopes da Laguna, São Gabriel do Oeste, Nova Alvorada do Sul, Jaraguari, Ivinhema, Deodápolis, Batayporã, Água Clara, Jardim, Naviraí, Santa Rita do Pardo, Pedro Gomes e Rio Brilhante.