Aquidauana realiza mobilização contra a dengue

No “Dia D” contra a dengue, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU), realizou visitas domiciliares para conscientização da população no sábado (2). A data é voltada para a mobilização do combate à dengue.

O objetivo da ação é sensibilizar a população sobre os riscos da Dengue, Zika, Chikungunya e evitar mais casos da doença e óbitos. Todas essas arboviroses são transmitidas pelo vetor Aedes Aegypti.

A mobilização em Aquidauana foi realizada pelos agentes de endemias, que se espalharam em equipes em diversas áreas da cidade, dentre elas: Bairro Alto, Cidade Nova, Guanandy, Nova Aquidauana, Dona Nenê e Vila Trindade.

Eles distribuiram material educativo e, ainda, durante as visitas fizeram manejo e aplicação de produto químico para tratamento de depósitos de água.

“A ação desse sábado foi em cima dos últimos resultados de casos confirmados de dengue e ovitrampas, que resultou em quase 19 mil ovos do mosquito eliminados. Consideramos um resultado positivo com informações e eliminações de depósitos. Precisamos do apoio de todos”, afirmou o coordenador do Controle de Vetores, Sebastião Marques.

Para denúncias sobre qualquer imóvel que possa oferecer risco à saúde pública, basta ligar no 3240-1400 ramal – 1579 - Controle de Vetores ou 3241-1205 Vigilância Sanitária; horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.