Aquidauana recebe novas viaturas para reforçar atendimento indígena

Novas viaturas entregues para as regiões / Divulgação

Nesta sexta-feira (10), o Polo Base da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) em Aquidauana recebeu cinco novas viaturas destinadas ao atendimento das comunidades indígenas da região. Foram entregues duas ambulâncias, duas caminhonetes e uma van.

Os veículos vão reforçar o transporte de pacientes, insumos e profissionais de saúde, além de ampliar o alcance das ações nas aldeias.

A cerimônia de entrega contou com a presença de autoridades locais e representantes dos governos Federal e Estadual. O secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes, participou do evento representando o prefeito Mauro do Atlântico.

Além de Aquidauana, os municípios de Bonito, Bodoquena e Miranda também foram contemplados com novos veículos.

