Aquidauana recebe novas viaturas para reforçar atendimento indígena

Entrega inclui ambulâncias, caminhonetes e van para o Polo Base da SESAI
Novas viaturas entregues para as regiões / Divulgação
Nesta sexta-feira (10), o Polo Base da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) em Aquidauana recebeu cinco novas viaturas destinadas ao atendimento das comunidades indígenas da região. Foram entregues duas ambulâncias, duas caminhonetes e uma van.
Os veículos vão reforçar o transporte de pacientes, insumos e profissionais de saúde, além de ampliar o alcance das ações nas aldeias.
A cerimônia de entrega contou com a presença de autoridades locais e representantes dos governos Federal e Estadual. O secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes, participou do evento representando o prefeito Mauro do Atlântico.
Além de Aquidauana, os municípios de Bonito, Bodoquena e Miranda também foram contemplados com novos veículos.
