Aquidauana reforça campanha de multivacinação para crianças e adolescentes

A administração municipal orienta pais e responsáveis a procurarem a unidade de saúde mais próxima / Foto: Clóvis Neto/PMC

A Prefeitura de Aquidauana reforçou nesta segunda-feira (3) a campanha de multivacinação, lembrando que todas as crianças e adolescentes de até 15 anos podem atualizar a Caderneta de Vacinação nas unidades de saúde do município. A ação segue até o dia 29 de novembro de 2025.

Como incentivo, os participantes da campanha concorrerão a quatro bicicletas, com sorteio marcado para 29 de novembro, às 8h, na Lagoa Comprida.

A administração municipal orienta pais e responsáveis a procurarem a unidade de saúde mais próxima, garantindo que crianças e adolescentes estejam protegidos contra doenças preveníveis por vacinas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!