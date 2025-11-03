Aquidauana reforça campanha de multivacinação para crianças e adolescentes

Pais têm até 29 de novembro para atualizar caderneta e concorrer a quatro bicicletas
A administração municipal orienta pais e responsáveis a procurarem a unidade de saúde mais próxima / Foto: Clóvis Neto/PMC
A Prefeitura de Aquidauana reforçou nesta segunda-feira (3) a campanha de multivacinação, lembrando que todas as crianças e adolescentes de até 15 anos podem atualizar a Caderneta de Vacinação nas unidades de saúde do município. A ação segue até o dia 29 de novembro de 2025.
Como incentivo, os participantes da campanha concorrerão a quatro bicicletas, com sorteio marcado para 29 de novembro, às 8h, na Lagoa Comprida.
A administração municipal orienta pais e responsáveis a procurarem a unidade de saúde mais próxima, garantindo que crianças e adolescentes estejam protegidos contra doenças preveníveis por vacinas.
