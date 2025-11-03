Acessibilidade

03 de Novembro de 2025 • 19:28

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Aquidauana reforça campanha de multivacinação para crianças e adolescentes

Pais têm até 29 de novembro para atualizar caderneta e concorrer a quatro bicicletas

Redação

Publicado em 03/11/2025 às 18:02

Atualizado em 03/11/2025 às 18:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A administração municipal orienta pais e responsáveis a procurarem a unidade de saúde mais próxima / Foto: Clóvis Neto/PMC

A Prefeitura de Aquidauana reforçou nesta segunda-feira (3) a campanha de multivacinação, lembrando que todas as crianças e adolescentes de até 15 anos podem atualizar a Caderneta de Vacinação nas unidades de saúde do município. A ação segue até o dia 29 de novembro de 2025.

Como incentivo, os participantes da campanha concorrerão a quatro bicicletas, com sorteio marcado para 29 de novembro, às 8h, na Lagoa Comprida.

A administração municipal orienta pais e responsáveis a procurarem a unidade de saúde mais próxima, garantindo que crianças e adolescentes estejam protegidos contra doenças preveníveis por vacinas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

"Pedalando Contra o Câncer" promove conscientização em Aquidauana

Saúde

Outubro Rosa chega ao fim e dá lugar ao Novembro Azul em Aquidauana

Saúde

SES adota estratégias para ampliar segurança do paciente em partos e internações

Medidas ampliam a qualidade do cuidado materno e neonatal e colocam MS em destaque nacional na área de segurança assistencial

Educação

Inep publica resultado dos recursos da 2ª etapa do Revalida

Publicidade

Saúde

Anvisa proíbe duas substâncias utilizadas em unhas em gel

ÚLTIMAS

Polícia

Dupla é presa com mais de 150 quilos de drogas durante ação na BR-262

Dois veículos foram interceptados após tentativa de fuga

Trânsito

Motociclista fica ferido em acidente entre carro e moto em Anastácio

Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (3) na Avenida da Integração, próximo ao Parque Municipal

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo