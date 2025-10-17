Acessibilidade

17 de Outubro de 2025 • 19:18

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Aquidauana registra morte por dengue em meio a avanço da doença

Estado já soma 13.545 casos prováveis e 18 mortes por dengue em 2025

Redação

Publicado em 17/10/2025 às 14:21

Atualizado em 17/10/2025 às 14:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Prevenção em focos de dengue / Divulgação/SES

Aquidauana está entre os 15 municípios de Mato Grosso do Sul que já registraram mortes por dengue em 2025. A informação foi confirmada no boletim da 41ª semana epidemiológica, divulgado nesta sexta-feira (17) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). No total, o estado contabiliza 13.545 casos prováveis da doença, dos quais 8.187 foram confirmados laboratorialmente.

Segundo a SES, já são 18 óbitos causados pela dengue em todo o estado. Além de Aquidauana, as mortes ocorreram em municípios como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Nova Andradina. Outras sete mortes seguem em investigação. Das vítimas já confirmadas, sete tinham comorbidades que podem ter agravado o quadro clínico.

Nos últimos 14 dias, algumas cidades apresentaram incidência baixa de novos casos confirmados, como Dourados, Ladário e Ribas do Rio Pardo. No entanto, o cenário geral ainda é de alerta em todo o estado, inclusive em regiões como o Pantanal e o interior, onde está localizada Aquidauana.

Vacinação

No esforço para conter a doença, Mato Grosso do Sul já aplicou 188.875 doses da vacina contra a dengue. O estado recebeu 241.030 doses do Ministério da Saúde. A campanha é direcionada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias — faixa etária com maior incidência de hospitalizações por dengue dentro do grupo de 6 a 16 anos.

O esquema vacinal prevê duas doses com intervalo de três meses entre elas. A SES reforça a importância da vacinação como medida preventiva, especialmente nas cidades com maior incidência da doença.

Chikungunya

Além da dengue, o boletim traz alerta para o avanço da Chikungunya. Em 2025, o estado já acumula 13.648 casos prováveis, com 7.448 confirmações. Foram confirmados 16 óbitos pela doença, sendo a maioria em cidades como Dourados, Naviraí e Sidrolândia. Ao todo, 12 das vítimas tinham comorbidades, e 74 casos foram registrados em gestantes.

A SES reforça que a população deve evitar a automedicação e procurar uma unidade de saúde ao apresentar sintomas como febre alta, dor de cabeça, dores musculares, nas articulações e manchas pelo corpo. A automedicação pode mascarar os sintomas e agravar o quadro clínico, dificultando o diagnóstico precoce e o tratamento adequado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Renda

Equipe Multidisciplinar inicia oficinas culinárias em Aquidauana

Saúde

Bonito realiza Dia D de Multivacinação neste sábado

Saúde

Casos de intoxicação por metanol chegam a 41 no Brasil

Brasil registra 32 casos confirmados de intoxicação por metanol

Vigilância Sanitária de Aquidauana alerta sobre risco de bebidas com metanol

Saúde

Bonito adota medidas para evitar sobrecarga em hospital municipal

Publicidade

Saúde

Nioaque amplia Saúde Mental com nova sede e reforma do serviço

ÚLTIMAS

Geral

Duas idosas sofrem quedas acidentais e são socorridas em Corumbá

As vítimas tiveram fraturas e foram levadas ao Pronto-Socorro

Geral

MS poderá captar recursos internacionais para conservar florestas

Medida também visa reduzir emissões de carbono

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo