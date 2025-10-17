Aquidauana registra morte por dengue em meio a avanço da doença

Prevenção em focos de dengue / Divulgação/SES

Aquidauana está entre os 15 municípios de Mato Grosso do Sul que já registraram mortes por dengue em 2025. A informação foi confirmada no boletim da 41ª semana epidemiológica, divulgado nesta sexta-feira (17) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). No total, o estado contabiliza 13.545 casos prováveis da doença, dos quais 8.187 foram confirmados laboratorialmente.

Segundo a SES, já são 18 óbitos causados pela dengue em todo o estado. Além de Aquidauana, as mortes ocorreram em municípios como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Nova Andradina. Outras sete mortes seguem em investigação. Das vítimas já confirmadas, sete tinham comorbidades que podem ter agravado o quadro clínico.

Nos últimos 14 dias, algumas cidades apresentaram incidência baixa de novos casos confirmados, como Dourados, Ladário e Ribas do Rio Pardo. No entanto, o cenário geral ainda é de alerta em todo o estado, inclusive em regiões como o Pantanal e o interior, onde está localizada Aquidauana.

Vacinação

No esforço para conter a doença, Mato Grosso do Sul já aplicou 188.875 doses da vacina contra a dengue. O estado recebeu 241.030 doses do Ministério da Saúde. A campanha é direcionada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias — faixa etária com maior incidência de hospitalizações por dengue dentro do grupo de 6 a 16 anos.

O esquema vacinal prevê duas doses com intervalo de três meses entre elas. A SES reforça a importância da vacinação como medida preventiva, especialmente nas cidades com maior incidência da doença.

Chikungunya

Além da dengue, o boletim traz alerta para o avanço da Chikungunya. Em 2025, o estado já acumula 13.648 casos prováveis, com 7.448 confirmações. Foram confirmados 16 óbitos pela doença, sendo a maioria em cidades como Dourados, Naviraí e Sidrolândia. Ao todo, 12 das vítimas tinham comorbidades, e 74 casos foram registrados em gestantes.

A SES reforça que a população deve evitar a automedicação e procurar uma unidade de saúde ao apresentar sintomas como febre alta, dor de cabeça, dores musculares, nas articulações e manchas pelo corpo. A automedicação pode mascarar os sintomas e agravar o quadro clínico, dificultando o diagnóstico precoce e o tratamento adequado.

