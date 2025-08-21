Acessibilidade

21 de Agosto de 2025

Aquidauana registra morte por dengue em 2025, em meio a mais de 13 mil casos em MS

Até o momento, foram 17 mortes confirmadas e outras sete estão em investigação

Redação

Publicado em 21/08/2025 às 18:26

Álvaro Rezende

O município de Aquidauana aparece entre as cidades de Mato Grosso do Sul que registraram mortes por dengue neste ano. Segundo boletim divulgado nesta quinta-feira (21) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), a cidade está na lista de 16 municípios onde houve óbitos confirmados em decorrência da doença.

Além de Aquidauana, os óbitos neste ano foram registrados em Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

Entre as vítimas, 6 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Conforme o levantamento, Mato Grosso do Sul já contabiliza 13.361 casos prováveis de dengue, sendo 7.865 confirmados.

Nos últimos 14 dias, Aquidauana apresentou baixa incidência de casos confirmados, assim como municípios como Alcinópolis, Nioaque, Inocência, Ivinhema, Água Clara, Cassilândia, Maracaju, Bataguassu, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Dourados e Campo Grande.

Vacinação

O boletim também aponta avanços na vacinação contra a dengue. Até agora, 181.578 doses já foram aplicadas no Estado. Mato Grosso do Sul recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses. O esquema vacinal prevê duas aplicações com intervalo de três meses e é destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra mais hospitalizações pela doença.

Chikungunya

Além da dengue, a Chikungunya também preocupa. O Estado já soma 13.575 casos prováveis, sendo 6.999 confirmados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Entre esses, 71 casos foram registrados em gestantes.

Até o momento, foram confirmados 16 óbitos por Chikungunya em Mato Grosso do Sul, em cidades como Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia, Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi. Do total de vítimas, 12 possuíam algum tipo de comorbidade.

A SES reforça que a população deve evitar a automedicação e procurar atendimento médico em caso de sintomas compatíveis com dengue ou Chikungunya.

