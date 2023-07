Aquidauana segue sem chuvas e com alerta para baixa umidade do ar

Tempo em Aquidauana / Rhobson Lima

Aquidauana está na lista de alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) por baixa umidade relativa do ar nesta quarta-feira, dia 26. A cidade enfrenta há um mês, dias sem chuvas significativas.

O aviso de nível amarelo, que indica perigo potencial, está válido até às 19 horas, com risco de incêndios florestais e à saúde. O índice de umidade varia de 20 a 30%.



Também estão em alerta: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Bodoquena, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Ladário, Miranda, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

Orientações para evitar problemas com a baixa umidade do ar: