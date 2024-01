Aquidauana tem baixa incidência de dengue, mas alerta continua

Combate ao mosquito / Divulgação

A SESAU (Secretaria de Saúde e Saneamento), por meio da Coordenadoria de Controle de Vetores, informa que neste mês de janeiro foram contabilizados 08 casos de dengue até o momento.

Nesse mesmo período no ano de 2023, já tinham sido contabilizados mais de 100 casos, isso mostra uma redução nos casos notificados da doença.

Essa redução é resultado do trabalho de prevenção e combate ao foco do mosquito Aedes Aegypti, que é feito diariamente pelos agentes de controle de vetores.

Os agentes fazem visitas domiciliares, bloqueios químicos de casos notificados, palestras educativas nas ESFs, Escolas e CMEIs, projeto ovitrampas, e, também, a colaboração da população.

É de extrema importância que a população faça a sua parte, ajudando a evitar a proliferação do mosquito da dengue, limpando diariamente o bebedouro do seu pet, tampando as caixas d’águas e tambores, limpando as calhas e não deixando água parada.

“Queremos manter este quadro no município de Aquidauana e, para isso, a participação da população é de fundamental importância. Evite água parada no seu domicilio, desta forma estaremos evitando a dengue”, alertou o coordenador de Controles de Vetores, Sebastião Marques.