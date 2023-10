Aromaterapia e ventosa terapia da Saúde de Aquidauana são premiadas

Equipe de Aquidauana / Foto: Divulgação

Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana foram destaque no 2º Encontro do Centro-Oeste de Prática Integrativas e Complementares em Saúde com tratamento utilizando aromaterapia e ventosa terapia, entre segunda e esta sexta-feira, 25 a 29.

Os servidores foram premiados entre oito melhores trabalhos no Centro-Oeste e entre os quatro em boas práticas de terapia comunitária integrada de Mato Grosso do Sul.

Gabriela Dorte, fisioterapeuta responsável pela ventosa terapia e a fisioterapeuta Jennifer Nelly Leandro Pereira, responsável pela aromaterapia, receberam no Ecopics certificados de “Melhor Trabalho do Eixo de Vídeos”. A assistente social, Pâmela Oliveira Souza , recebeu um certificado de Reconhecimento pelo trabalho apresentado no Ecopics de 2022.

Os trabalhos apresentados têm coordenação das PICS de Aquidauana, Carlos Manoel Siqueira Marino, Coautora Daniele Ferreira Souza, apoio técnico da coordenadora da Atenção Básica, Adriana Lanza e suporte institucional da secretária municipal de Saúde, Patrícia Panachuki.

“Estamos imensamente orgulhosos por mais um ano os nossos profissionais apresentando seus trabalhos e sendo premiados. Talento, dedicação e profissionalismo definem cada o que cada profissional contribuiu para o resultado desses trabalhos, que são do dia a dia, do atendimento aos nossos cidadãos, que são fatos reais da nossa saúde aquidauanense. Parabéns, equipe!”, afirmou a secretária Patricia Panachuki, que esteve presente com a equipe participando do Ecopics.