Assentamento Marcos Feire recebe ambulância moderna e equipada

Nova viatura para atender região distante da área urbana / Divulgação

O Assentamento Marcos Feire, região de Dois Irmãos do Buriti, recebeu um novo investimento para atendimento aos moradores. A nova ambulância equipada e moderna foi entregue com aplicação de repasse de emenda do deputado federal Vander Loubet.

A entrega aconteceu na última terça-feira, 23, com apoio do prefeito Wlademir de Souza Volk,. A gestão municipal fez o processo licitatório para efetivar a compra, no valor de R$ 332 mil reais.



Japão reforça que o veículo é uma importante ferramenta para salvar vidas e vai facilitar o transporte de emergência para os moradores que precisarem de atendimento médico na cidade. O tempo e a distância se tornam um aliado quando temos um transporte de emergência disponível, melhorando ainda mais o atendimento na área da Saúde na zona rural.