Associação Redentorista forma 30 cuidadores de idosos em Aquidauana

Trinta novos cuidadores e cuidadores de idosos doermados pela ABIMC / (Foto Divulgação)

Eles receberam o certificado de conclusão e estão aptos a ingressar no mercado ou, para aqueles que já estão, aprimorar seu trabalho. É crescente, a cada dia, a necessidade de mão-de-obra qualificada na prestação deste serviço.

A noite da última terça-feira foi marcada por muita emoção na vida de 30 concluintes do Curso de Cuidador e Cuidadora de Idosos, realizado pela Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição (ABIMC), em Aquidauana.

Aparecida Ibarra, uma das concluintes, já trabalha na área. “Eu já tenho essa capacidade de ser cuidadora e o curso fortaleceu, ainda mais, meu aprendizado.” Já, Jucileia Rafael Vasques, da Aldeia Limão Verde, disse que fez o curso devido à quantidade de idosos que precisam de cuidadores.

“Muitos são abandonados pelos próprios familiares, que não têm amor, não têm compaixão pelo idoso, que já cuidou (alguém), desde a infância”, observa Vasquez. Ela trabalha como Agente de Saúde em Aquidauana e agradeceu a ABIMC pela oportunidade de fazer o curso.

Além disso, esta cursando Enfermagem e “então, é ótimo na minha área, no curso que eu estou fazendo. Eu agradeço pela oportunidade que vocês me deram, o pessoal da ABIMC, da Paróquia Perpetuo Socorro, e lá na aldeia, será bom para nós”, finaliza.

Aulas foram ministradas todas as noites durante 15 dias no Salão da Comunidade Perpétuo Socorro (Foto Divulgação)

Curso foi gratuito e ministrado por voluntários

O curso foi gratuito, começou no dia 26 de junho e terminou com a entrega dos certificados ontem (17). Os conteúdos abordados foram ministrados por nove profissionais voluntários: Kelly Falcão, dentista; Luciana Paliarin, nutricionista; Ranaia Nogueira, médica; Vanessa Arce, enfermeira; Vilma Gimenez, psicóloga; Luiz Henrique Pontes Santos e Gabriela Dorte, fisioterapeutas; e Sargento Rosemary Pereira da Silva, Bombeiro Militar.

“A ABIMC agradece a todos os profissionais participantes e aos apoiadores que possibilitaram a realização desse curso. Deus abençoe a todos”, manifestou a Coordenadora Neusa Maria Gehre de Oliveira, em nome do pároco Padre Paulo Nascimento Sousa, presidente da entidade.

As aulas foram ministradas todos os dias, no período noturno, no Salão da Comunidade Perpétuo Socorro de Aquidauana.

Iniciativa de fazer o curso teve ótima aceitação junto à população de Aquidauana (Foto Divulgação)

Regulamentação da profissão em andamento

Em dezembro do ano passado, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senador Federal, em Brasília, aprovou o Projeto de Lei 5.178/2020, que regulamenta a profissão de cuidador. Por enquanto, a atuação do cuidador é regida pela CLT-Consolidação das Leis Trabalhistas, especialmente para quem trabalha em regime de emprego doméstico.

A CBO-Classificação Brasileira de Ocupações, é um documento criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal, por meio da portaria ministerial 397, de 9 de outubro de 2002. Ela identifica e classifica todas as profissões e já reconhece a profissão de cuidador.