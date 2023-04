Atendimento da carreta do Hospital do Amor é estendido em Bonito

Carreta com equipamentos especializados / (Foto: Divulgação)

A carreta do Hospital do Amor ficará em Bonito mais essa semana, com disponibilidade para a demanda em exames do papanicolau e da mamografia. Para realizar os exames, as interessadas devem fazer um agendamento através das ESFs (Estratégia de Saúde da Família), dos bairros Vila América, Vila Donária, Bom Viver, Rincão Bonito e Centro.

Conforme a Prefeitura Municipal, a solicitação foi um pedido atendido devido à demanda dos moradores. A unidade da Carreta do Amor, ficará instalada em frente a UBS Padre José Ferrero na rua Nossa Sra. da Penha, 694, Centro.

O prefeito Josmail Rodrigues e a secretária de Saúde, Ana Carolina Colla, visitaram a unidade nesta manhã, acompanhados do coordenador local Eduardo Conti, para agradecer a atenção e trabalho de toda equipe e reforçar o apoio do município em qualquer demanda da unidade.