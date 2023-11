Ato de solidariedade, doadores de sangue podem salvar até quatro vidas com apenas 450ml

A doação de sangue representa não só um ato de solidariedade por parte de quem doa, mas também uma fração de esperança para aquele que recebe. Sinônimo de cidadania e amor ao próximo, são recolhidos 450ml de sangue por doador que, quando fracionados, podem salvar até quatro vidas.

Com aproximadamente 132 mil doadores de sangue ativos em Mato Grosso do Sul, é comemorado no dia 25 de novembro o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data tem como objetivo reconhecer a atitude voluntária de doadores de sangue e sensibilizar novas pessoas à causa.

Ana Beatriz Leal, de 20 anos, é doadora de sangue há 2 anos, desde que atingiu a maioridade. A voluntária, que sempre reconheceu a importância da doação, destaca o processo desde o preenchimento de formulário até a coleta sanguínea.

"Parece chato, mas é um cuidado que eles têm que ter, afinal esse sangue vai para alguém que está precisando e, provavelmente, já está em uma situação delicada. Quando você passa por todas as etapas e está apto a doar, você fica só uns 10 minutos para tirar o sangue".

Com 6 doações realizadas desde que se tornou doadora efetiva, Ana Beatriz já doou sangue tanto para desconhecidos quanto para pessoas próximas a ela, como amigos e familiares. "É muito gratificante saber que você pode ajudar alguém a passar por um procedimento, ter uma qualidade melhor de vida ou até mesmo sobreviver".

Em celebração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, entre os dias 24 e 27 de novembro, a Rede Hemosul promove a campanha de doação em diferentes municípios do Estado. A gerente de relações públicas do Hemosul, Mayra Franceschi, afirma que a ação surge como forma de agradecimento aos doadores, que em conjunto à Rede, atendem pacientes de hospitais públicos e privados.

"O objetivo é agradecer, comemorar, falar para o doador que ele é importante para a gente, mas lembrar que não é só no dia 25 de novembro. Todos os dias a gente precisa de doação, precisa estar fazendo plaquetas, que só duram 5 dias".

Seja um doador

O processo de doação inicia-se com o preenchimento do questionário, seguido do cadastro, triagem hematológica, triagem clínica e avaliação do candidato, classificando-o como apto ou inapto à doação de sangue.

Suelen Moreira Brito, gerente de captação do Hemosul, destaca a importância de responder os questionamentos da melhor forma. "Para realizar a doação de sangue, o candidato tem que ser o mais verdadeiro possível na entrevista na triagem clínica, devido a janela imunológica dos exames", explica.

No caso de doadores já cadastrados e efetivos, homens podem realizar a doação até 4 vezes ao ano, em um intervalo de 3 meses entre coletas. Já no caso das mulheres, até 3 doações podem ser realizadas no período de 12 meses, com um intervalo de 4 meses.

Critérios para doação

Ao longo dos 4 dias, a campanha em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue ocorre em 7 diferentes cidades sul-mato-grossenses: Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Paranaíba, Ponta Porã e Antônio João.

Entre os critérios para doação de sangue, o voluntário deve ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 51kg e estar bem alimentado e descansado. Para os menores de idade, é necessário autorização e acompanhamento dos responsáveis legais. Além disso, é indispensável a apresentação de documento oficial com foto e boas condições de saúde.

Aquele que deseja comemorar o Dia Nacional do Doador de Sangue de maneira solidária, basta acessar os horários e endereços de atendimento no site ou nas redes sociais do Hemosul. O endereço eletrônico ainda conta com todos os critérios para a doação de sangue, incluindo aqueles que tornam o candidato inapto.