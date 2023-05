Baixa adesão faz SES reforçar orientação para muniípios em vacinação contra Influenza

Imunização está disponíveis para todos os públicos / Foto: Divulgação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) orienta os 79 municípios de Mato Grosso do Sul a continuarem com a vacinação contra a Influenza no Estado. Até o momento, o Ministério da Saúde não informou se a Campanha Nacional contra a Influenza será prorrogada, mas devido à baixa cobertura e a proximidade do inverno, orienta que os municípios façam a vacinação até que o PNI (Programa Nacional de Imunizações) oriente todos os estados.

Pelo cronograma, Campanha Nacional contra a Influenza termina nesta quarta-feira (31). Até o momento, a taxa de cobertura da Influenza no Estado está em 41%, onde nacional preconizada pelo Ministério da Saúde seja de 95% de cobertura. Os únicos municípios que alcançaram a meta foram Porto Murtinho com 98% e Eldorado com 97%.

Das 881 mil doses recebidas, o Estado já aplicou 577.570 mil doses de Influenza. No dia 15 de maio, a SES/MS abriu a vacinação para todos os públicos devido o registro de aumento de casos de gripes e doenças respiratórias.

A ampliação da oferta da vacina para a população geral – válida para crianças a partir de 6 meses de idade – também ocorre como forma de medida preventiva para abrandar sintomas de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, especialmente nas crianças. O aumento de pessoas imunizadas, contribui para menor circulação dos vírus e evita sobrecarga nos serviços de saúde.

A 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começou oficialmente no dia 10 de abril. Porém, no Estado a SES autorizou os 79 municípios a vacinarem os públicos da campanha a partir do dia 28 de março.

A vacina é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde de todo o Estado.