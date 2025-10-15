Bonito adota medidas para evitar sobrecarga em hospital municipal

Hospital realiza atualmente entre 5 mil e 6 mil atendimentos por mês / Divulgação

Na última terça-feira (14), uma reunião entre a Prefeitura de Bonito e o corpo clínico do Hospital Darci João Bigaton discutiu o elevado número de atendimentos hospitalares de baixa complexidade que deveriam ser realizados nas unidades básicas de saúde (UBSs).

Atualmente, o hospital registra entre 5 mil e 6 mil atendimentos mensais, com cerca de 140 pacientes por dia. Muitos desses casos são classificados como azul ou verde pelo Protocolo de Manchester, indicando baixa urgência, e poderiam ser resolvidos nas UBSs, que são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

O atendimento indevido de casos simples no hospital tem causado sobrecarga à equipe médica, prejudicando o atendimento de pacientes em situações mais graves. Demandas como consultas de rotina, emissão de atestados e pedidos de exames estão sendo levadas ao hospital, comprometendo a eficiência do serviço.

Para reorganizar o sistema, foram definidas ações como campanhas educativas para a população, revisão dos horários e estrutura das UBSs, capacitação dos profissionais e acompanhamento constante dos dados de atendimento para ajustes técnicos.

A Prefeitura reforça seu compromisso em garantir um atendimento humanizado e eficiente, orientando que o hospital seja procurado apenas em casos urgentes, enquanto as UBSs atendem as demandas cotidianas.

O prefeito Josmail Rodrigues destaca: “Procurar o lugar certo para ser atendido é um gesto de responsabilidade com você e com o próximo. Estamos trabalhando para que o atendimento seja rápido e respeitoso para todos.”

