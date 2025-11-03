Bonito amplia acesso a métodos contraceptivos de longa duração

Parceria entre Secretaria Municipal e Estadual de Saúde reforça planejamento reprodutivo e oferta gratuita de DIU e Implanon
As mulheres interessadas devem procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima / Divulgação
A Secretaria de Saúde de Bonito, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, ampliou as ações de planejamento reprodutivo no município, fortalecendo o acesso gratuito a métodos contraceptivos de longa duração, como o DIU de Cobre, DIU Mirena e Implanon.
Esses métodos são reconhecidos pela alta eficácia, segurança e praticidade, sendo indicados para mulheres que desejam prevenir a gravidez por períodos prolongados — de 3 a 10 anos, conforme o tipo escolhido.
Entre as opções disponíveis estão:
A inserção dos métodos é feita gratuitamente no Centro de Especialidades Médicas (CEM). No último dia 23 de outubro, foram realizados nove implantes em pacientes previamente cadastradas. A Secretaria aguarda o recebimento de novos materiais da Secretaria Estadual para dar continuidade ao atendimento.
As mulheres interessadas devem procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima, onde passam por avaliação médica e recebem orientações sobre as indicações, contraindicações e cuidados após o procedimento.
Com a iniciativa, Bonito reforça o compromisso com a autonomia das mulheres, o direito ao planejamento familiar e a promoção da saúde reprodutiva, garantindo acesso igualitário a métodos modernos e eficazes.
Mais informações podem ser obtidas nas unidades de saúde ou pelo telefone (67) 9 9325-0456, da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito.
