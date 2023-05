Bonito amplia vacinação com bivalente para moradores acima de 18 anos

Vacina contra a Covid-19 / Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Secretaria de Saúde de Bonito informou que a cidade ampliou a vacinação com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para todos os moradores acima de 18 anos, seguindo orientação do Ministério da Saúde, ampliou a vacinação c.

A orientação vale para quem já recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca, Pfizer ou Janssen) como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando um intervalo de quatro meses da última dose. Quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso, também pode procurar as unidades de saúde.

No município as vacinas estão disponíveis no ESC Centro e no ESF Rincão, na Vila Marambaia, em horário comercial, de segunda a sexta-feira.

Conforme o Ministério da Saúde, a campanha Movimento Nacional pela Vacinação tem objetivo de resgatar na população brasileira a confiança nas vacinas para que o Brasil volte a ser referência mundial em altas coberturas vacinais. A pasta reforça que as vacinas são seguras, eficazes e salvam milhares de vidas em todo o mundo.

*Com assessoria de imprensa.