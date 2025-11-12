Acessibilidade

12 de Novembro de 2025 • 19:33

Saúde

Bonito realiza Dia D da Campanha Aluno Imunizado em escola estadual

O público-alvo foram alunos a partir dos 9 anos que estavam com o esquema vacinal em atraso

Redação

Publicado em 12/11/2025 às 17:15

Vacinação em unidade de Bonito / SES

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) participou, no dia 7 de novembro, do Dia D de imunização da Campanha Aluno Imunizado, promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com os municípios. Em Bonito, a ação foi realizada na Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes, que conta com cerca de 850 estudantes, e teve como foco a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes.

Durante o dia, foram disponibilizadas vacinas contra Covid-19, HPV, meningite ACWY, dengue, hepatite B, tétano, tríplice viral, febre amarela e gripe. O público-alvo foram alunos a partir dos 9 anos que estavam com o esquema vacinal em atraso.

A coordenadora da Atenção Primária de Bonito, Lívia Maria Silva Oliveira, destacou o caráter educativo e preventivo da iniciativa. "Hoje, na Escola Estadual, estamos realizando o programa Aluno Imunizado, uma estratégia desenvolvida em parceria entre as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, e também com a Secretaria de Educação. Essa ação integra educação e prevenção, com o objetivo de garantir que crianças e adolescentes em idade escolar estejam com a caderneta de vacinação atualizada”, explicou Lívia.

Segundo ela, a maioria dos alunos já estava com as vacinas em dia, mas a equipe priorizou justamente aqueles que precisavam atualizar alguma dose. “Além disso, estamos realizando palestras em todas as salas sobre saúde bucal, um tema muito relevante atualmente. Essa é uma forma de promover conscientização e estimular o cuidado com a saúde de forma integral, envolvendo toda a comunidade escolar”, completou.

Representando a Secretaria de Estado de Saúde, Claudinéia Firmino, responsável técnica pela Saúde do Adolescente e pelo PSE (Programa Saúde na Escola), ressaltou que a escola foi escolhida por seu destaque nas ações de promoção da saúde. "A escola selecionada é considerada modelo, justamente pelos resultados positivos que vem apresentando dentro do Programa Saúde na Escola. Essa ação foi uma excelente oportunidade para que os alunos regularizassem suas vacinas e recebessem orientações sobre a importância da imunização”, afirmou Claudinéia.

Ela reforçou ainda que o Dia D tem papel fundamental na conscientização sobre a DVA (Declaração de Vacinação Atualizada), documento que comprova que o estudante está com o esquema vacinal completo, e sobre a importância da vacina contra o HPV. "A Secretaria de Estado de Saúde reconhece a relevância de levar essas ações aos municípios do interior, garantindo que todos os jovens tenham acesso à vacinação e à informação. O Dia D do Aluno Imunizado é uma data simbólica e estratégica, criada para incentivar a atualização das vacinas e fortalecer o vínculo entre saúde e educação”, destacou.

Para a gerente de Farmacovigilância da Coordenação Estadual de Imunização, Elisângela Araújo Ribeiro do Vale, a ação em Bonito demonstra o comprometimento das equipes locais. "Observamos um dado bastante positivo: o número de estudantes com vacinas em atraso é baixo. Isso mostra o bom acompanhamento realizado pela equipe de saúde do município. À medida que os alunos foram sendo atendidos sala por sala, verificamos que a grande maioria já estava com a caderneta atualizada, o que reforça a eficiência do trabalho desenvolvido em Bonito”, avaliou Elisângela.

Ela ressaltou também a importância da presença da Secretaria de Estado junto aos municípios. “Essas visitas fortalecem o vínculo com as equipes locais e permitem acompanhar de perto as campanhas e seus resultados. Neste momento, o Ministério da Saúde está promovendo o resgate da vacina contra o HPV para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos, e é essencial estarmos presentes, apoiando as estratégias criativas e eficientes que cada município desenvolve”, afirmou.

A ação em Bonito integra a mobilização nacional da Campanha Aluno Imunizado, que busca unir saúde e educação em prol da proteção e do bem-estar dos estudantes. A Campanha ocorre em todo o mês de novembro.

*Com informações da Comunicação SES

2
Entre em nosso grupo