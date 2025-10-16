Bonito realiza Dia D de Multivacinação neste sábado

Três unidades de saúde estarão abertas das 7h às 13h
A Secretaria de Saúde orienta que todos levem um documento de identificação e a carteira de vacinação / Foto: Clóvis Neto/PMC
Bonito realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, com atendimento especial para a atualização das carteiras de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos.
As Unidades de Saúde ESF Centro, ESF Rincão e ESF Donária estarão abertas das 7h às 13h, facilitando o acesso da população às vacinas de rotina. A ação tem como objetivo reforçar a importância da prevenção e ampliar a cobertura vacinal no município.
A Secretaria de Saúde orienta que todos levem um documento de identificação e a carteira de vacinação, para que os profissionais possam avaliar quais imunizações estão pendentes.
