Bonito realiza Dia D de Multivacinação neste sábado

Bonito realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, com atendimento especial para a atualização das carteiras de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

As Unidades de Saúde ESF Centro, ESF Rincão e ESF Donária estarão abertas das 7h às 13h, facilitando o acesso da população às vacinas de rotina. A ação tem como objetivo reforçar a importância da prevenção e ampliar a cobertura vacinal no município.

A Secretaria de Saúde orienta que todos levem um documento de identificação e a carteira de vacinação, para que os profissionais possam avaliar quais imunizações estão pendentes.

