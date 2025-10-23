Acessibilidade

23 de Outubro de 2025 • 22:37

Bonito realiza palestra sobre acolhimento e combate à violência contra a mulher

Evento do Outubro Rosa reúne profissionais da saúde e assistência social nesta sexta-feira (24), na Câmara Municipal

Redação

Publicado em 23/10/2025 às 15:14

Câmara Municipal de Bonito / Divulgação

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o Hospital Darci João Bigaton, promove nesta sexta-feira (24), às 13h, a palestra “Violência Contra a Mulher: um olhar que acolhe”, voltada à reflexão e ao fortalecimento do enfrentamento à violência contra a mulher. A ação integra a programação do Outubro Rosa e será realizada na Câmara Municipal de Bonito.

O evento é direcionado especialmente a profissionais da saúde e da assistência social, com o objetivo de fortalecer a rede de apoio e aprimorar o atendimento às vítimas de violência.

As palestrantes convidadas são Claudia Braff, psicóloga atuante no município, e Cristiane Gimenez, facilitadora da Consciência, terapeuta integrativa e educadora física, especialista em motricidade humana.

A proposta é criar um espaço de diálogo e troca de experiências, destacando a importância do acolhimento humanizado e do cuidado integral às mulheres em situação de vulnerabilidade.

