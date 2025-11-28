Acessibilidade

28 de Novembro de 2025 • 14:48

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Bonito realiza vacinação antirrábica para pets no sábado

Campanha atenderá cães e gatos não vacinados em 2025, das 8h às 17h

Redação

Publicado em 28/11/2025 às 14:31

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Vacinação é gratuita / Ilustrativa/Prefeitura de Jardim

A campanha de vacinação antirrábica será realizada em Bonito no próximo sábado, 29, com atendimento exclusivamente para cães e gatos que ainda não receberam a dose em 2025. A ação ocorrerá das 8h às 17h em pontos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

A imunização segue sendo a principal forma de prevenção contra a raiva, doença grave que pode atingir animais e humanos. Por isso, a orientação é para que os tutores levem seus pets aos locais de vacinação dentro do horário previsto.

A Secretaria reforça que apenas os animais não vacinados neste ano serão atendidos, evitando aplicações duplicadas e garantindo o controle correto do calendário de imunização.

A vacinação é gratuita e tem papel essencial na proteção tanto dos animais quanto da população. Manter a dose em dia reduz riscos e contribui para a segurança sanitária do município.

Os responsáveis devem comparecer com seus pets de forma segura e colaborar para que a campanha ocorra de maneira organizada. A recomendação é garantir a imunização e evitar que cães e gatos fiquem desprotegidos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

MS acende alerta para risco de canetas emagrecedoras ilegais

Boletim

MS registra 8.319 casos confirmados de dengue

Saúde

Anastácio realiza palestra sobre violência contra a mulher na Câmara

Secretaria de Assistência Social realiza palestra com promotor Marcos Brito

Saúde

InfoGripe aponta que SRAG cresce entre crianças em MS

Publicidade

Saúde

Calor extremo e umidade abaixo de 20% exigem cuidados redobrados em MS

ÚLTIMAS

Polícia

Suspeito foragido é preso após série de furtos em Ladário

Homem tinha mandado de prisão preventiva e é investigado por furtos e tentativa de homicídio

Saúde

Brasil cria 1,8 milhão de empregos formais de janeiro a outubro

Número de vínculos ativos chega a 48,9 milhões, o maior já registrado no país

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo