Bonito realiza vacinação antirrábica para pets no sábado

Vacinação é gratuita / Ilustrativa/Prefeitura de Jardim

A campanha de vacinação antirrábica será realizada em Bonito no próximo sábado, 29, com atendimento exclusivamente para cães e gatos que ainda não receberam a dose em 2025. A ação ocorrerá das 8h às 17h em pontos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

A imunização segue sendo a principal forma de prevenção contra a raiva, doença grave que pode atingir animais e humanos. Por isso, a orientação é para que os tutores levem seus pets aos locais de vacinação dentro do horário previsto.

A Secretaria reforça que apenas os animais não vacinados neste ano serão atendidos, evitando aplicações duplicadas e garantindo o controle correto do calendário de imunização.

A vacinação é gratuita e tem papel essencial na proteção tanto dos animais quanto da população. Manter a dose em dia reduz riscos e contribui para a segurança sanitária do município.

Os responsáveis devem comparecer com seus pets de forma segura e colaborar para que a campanha ocorra de maneira organizada. A recomendação é garantir a imunização e evitar que cães e gatos fiquem desprotegidos.

