Brasil e Índia firmam acordo para produção de vacinas com a Fiocruz

O documento também prevê a transferência de tecnologia da vacina pneumocócica 14 / Foto: Clóvis Neto/PMC

O acordo estabelece uma aliança estratégica entre a empresa indiana e a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), com foco na pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, especialmente na área de vacinas virais e bacterianas. A iniciativa faz parte dos esforços do governo brasileiro para fortalecer a cooperação entre países do Sul Global e ampliar a autonomia do Brasil na produção de imunizantes.

Durante agenda oficial na República da Índia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou um acordo de cooperação internacional com a empresa Biological E Limited, uma das principais produtoras de vacinas do país asiático. A parceria foi firmada no contexto da missão brasileira em Nova Délhi, liderada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Vacinas pneumocócicas

Um dos destaques do acordo é a colaboração no desenvolvimento da vacina pneumocócica 24 valente, que será avaliada por meio de estudos conjuntos entre as instituições. O documento também prevê a transferência de tecnologia da vacina pneumocócica 14 valente (VPC14), que permitirá a produção nacional do imunizante por Bio-Manguinhos, unidade da Fiocruz responsável por imunobiológicos.

A produção no Brasil garantirá o fornecimento direto ao SUS (Sistema Único de Saúde) e fortalecerá o PNI (Programa Nacional de Imunizações), ampliando o acesso da população a vacinas seguras e eficazes.

Cooperação técnica, científica e estratégica

Além da produção e do desenvolvimento de vacinas, o acordo prevê cooperação técnica e científica em áreas estratégicas, como prestação de serviços, vigilância epidemiológica e inovação. Entre os objetivos específicos estão o intercâmbio de conhecimentos, apoio a análises epidemiológicas, criação de projetos colaborativos de inovação e fortalecimento da propriedade intelectual.

A Biological E Limited contribuirá com sua experiência em pesquisa e dados técnicos da vacina pneumocócica, além da infraestrutura de produção. Já a Fiocruz/Bio-Manguinhos entrará com sua capacidade produtiva, expertise em biotecnologia e integração com o SUS e agências reguladoras brasileiras.

