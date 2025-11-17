Brasil recebe 1º lote de insulina glargina produzida com tecnologia nacional

lote de insulina glargina / Fotos: Rafael Nascimento/MS

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recebeu nesta segunda-feira (17), em Guarulhos (SP), o primeiro lote de insulina glargina adquirido por meio das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP). Foram entregues 2.109.000 unidades, que reforçarão o atendimento de pacientes com diabetes tipos 1 e 2 na rede pública.

A chegada do lote marca o início da nacionalização da tecnologia, que será transferida à unidade Bio-Manguinhos, da Fiocruz. A fabricação ficará a cargo da empresa brasileira Biomm, em parceria com a farmacêutica chinesa Gan&Lee, atual detentora da tecnologia.

Segundo Padilha, o avanço reduz a dependência externa e fortalece o Complexo Econômico-Industrial da Saúde. Até o fim do ano, o Ministério da Saúde deve receber mais 4,7 milhões de unidades, somando R$ 131,8 milhões em investimentos para 2025.

O projeto prevê também a produção nacional do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), algo inédito na América Latina. Bio-Manguinhos será responsável por desenvolver a tecnologia, com apoio de recursos do Novo PAC — que totalizam R$ 510 milhões.

A expectativa é que, ao final do processo, o país produza cerca de 70 milhões de unidades de insulina glargina por ano, garantindo autonomia e estabilidade no fornecimento ao SUS.

Além da glargina, o governo mantém uma PDP para produzir insulinas NPH e Regular, em parceria com a farmacêutica indiana Wockhardt, a Funed e a Biomm. Mais de 710 mil unidades já foram entregues, e a previsão é chegar a 8 milhões até 2026.

O SUS oferece hoje quatro tipos de insulina e medicamentos orais para pessoas com diabetes, com acompanhamento feito principalmente pela Atenção Primária à Saúde.

