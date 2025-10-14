Brasil registra 32 casos confirmados de intoxicação por metanol

Fiscalizacao em Campo Grande / PCMS

Na segunda-feira (13), o Ministério da Saúde atualiza o número de notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica. Até o momento, 213 notificações foram registradas, sendo 32 casos confirmados e 181 em investigação. Outras 320 suspeitas foram descartadas.

Os casos de intoxicação confirmados foram em São Paulo (28), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1). Quanto aos óbitos, 5 foram confirmados em SP e outros 9 seguem em investigação: 3 em SP, 3 em PE, 1 no MS, 1 em MG e 1 no CE.

Em relação aos casos suspeitos, São Paulo é o estado com maior concentração, contabilizando 100 casos em investigação. Em seguida, aparecem Pernambuco com 43 suspeitas, Espírito Santo (9), Rio Grande do Sul (6), Rio de Janeiro (5), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Goiás (3), Maranhão (2), Alagoas (2), Minas Gerais (1), Paraná (1), Rondônia (1).

Os registros de casos nos municípios de Garanhuns (PE) e Ipojuca (PE) tiveram suas informações de município de residência atualizadas para Maceió (AL) e São Paulo (SP), respectivamente.

A atualização das notificações de intoxicação por metanol, decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas, será realizada nos dias de funcionamento da Sala de Situação — segundas, quartas e sextas-feiras —, após às 17h.

