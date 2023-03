Cães com agendamento no Castramóvel devem ter teste de leishmaniose

Unidade Castramóvel de Bonito Luiz Eugênio de Miranda Sá / (Foto: Divulgação)

O Departamento de Vigilância em Saúde de Bonito informou nesta quarta-feira (15) que os tutores de cães com agendamento para castração no Castramóvel devem apresentar o teste de leishmaniose para o procedimento, pois se o animal estiver positivo para doença a cirurgia não pode prosseguir.

Conforme o comunicado, o tutor pode acionar o CCZ (Centro de Zoonoses) para realizar o teste de leishmaniose em casa. O diretor do Departamento, Alex Beline, explicou que os testes estavam sendo realizados direto no Castramóvel, antes de o animal ser castrado, porém, isso atrapalha o atendimento da unidade, uma vez que ao testar positivo o animal não pode passar pela cirurgia e a vaga acaba ficando em aberto no dia.

“Infelizmente estamos registrando um índice considerável de animais positivos para a doença, prejudicando o serviço de castração, porque acaba ocupando a vaga de animais saudáveis, que poderiam ser atendidos. Além do constrangimento com os tutores, que ficam abalados com os resultados, alguns não aceitam, enfim, por isso decidimos que os animais terão que passar pelo exame antes e que uma equipe do CCZ vai em casa fazer o atendimento”, detalha.

Para castração, os animais devem ter no mínimo seis meses, estar saudáveis e vacinados contra raiva, além de negativos para leishmaniose. A pré-consulta deve ser agendada pelo número (67) 99241-5572.

Desistência

A responsável pelo Castramóvel, a veterinária Nathaly Martins, destaca também que muitas pessoas que realizaram o cadastro de seus animais não estão atendendo a ligação e nem retornando para a castração. “Quem já fez o cadastro, fique atento as ligações, porque estamos com bastante dificuldade em localizar alguns tutores e agendar o procedimento”, detalha.

Lembrando que o programa de castração gratuita é destinada a tutores de baixa renda e que os interessados devem apresentar documentos pessoais e comprovante de renda. Ao longo de 2022 a unidade realizou a castração de mais de 750 animais em Bonito, além de realizar exames de Leishmaniose e aplicação de vacinas antirrábicas.

Telefone para contato

(67) 3255-4257

(67) 99241-5572