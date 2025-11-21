Calor extremo e umidade abaixo de 20% exigem cuidados redobrados em MS

Especialistas alertam para riscos respiratórios, desidratação e agravamento de doenças durante onda de calor e seca no Estado
Calor intenso em Aquidauana / O Pantaneiro
Mato Grosso do Sul atravessa um período de calor extremo aliado a baixa umidade do ar, que pode cair para menos de 20%, segundo alerta do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Diante do clima severo, profissionais de saúde reforçam a importância de medidas preventivas para reduzir riscos à população.
A gerente do Vigidesastres, Paula Therezo Cannazzaro Barros, destaca que o momento exige atenção constante. “É fundamental que a população tenha consciência dos impactos causados na saúde nesse período e siga as orientações dos órgãos de saúde e médicos, especialmente sobre a exposição solar, prática de exercícios físicos nos horários mais quentes, hidratação e os cuidados redobrados com crianças e idosos, que são mais vulneráveis”, orienta.
O diretor-geral do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), Dr. Paulo Eduardo Limberger, reforça que o cenário é agravado pela fumaça das queimadas e pelo ar seco, que reduz ainda mais a qualidade do ar. “Além do risco de queimadas, que libera fumaça prejudicial ao sistema respiratório, o ar seco, por si só, pode provocar efeitos adversos na saúde”, explica.
Ele ressalta que pessoas com doenças respiratórias — como asma, bronquite e alergias — podem ter seus sintomas intensificados. “O ressecamento das mucosas facilita infecções oportunistas, como resfriados e gripes”, afirma.
O calor excessivo também favorece o ressecamento da pele e dos lábios. “O calor e a baixa umidade causam ressecamento da pele e dos lábios, resultando em pruridos, rachaduras e dermatites. O desconforto é comum e pode levar ao aparecimento de lesões”, destaca o médico, que recomenda o uso de protetor solar e hidratantes.
Ele ainda chama atenção para irritações oculares e o aumento de casos de conjuntivite. A hidratação, segundo o especialista, é um dos cuidados mais importantes. Crianças e idosos têm risco elevado de desidratação, o que pode gerar complicações graves. “Além do desconforto e da exacerbação de condições preexistentes, o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções e agrava a circulação de vírus, como o Rotavírus, que tem levado a um aumento nos atendimentos de saúde devido à desidratação”, completa.
Dicas para enfrentar o calor e a baixa umidade
1. Hidrate-se com frequência, oferecendo água regularmente a crianças e idosos.
2. Evite exercícios ao ar livre entre 10h e 16h.
3. Use hidratantes corporais e protetor labial para evitar rachaduras.
4. Proteja os olhos com lágrimas artificiais, se necessário.
5. Prefira banhos rápidos e frios para preservar a oleosidade natural da pele.
6. Utilize umidificadores para manter a umidade entre 40% e 60%.
7. Mantenha os ambientes ventilados.
8. Use soro fisiológico nas narinas para evitar irritações.
9. Dê atenção especial a crianças e idosos, reforçando hidratação e conforto.
As orientações ajudam a reduzir os impactos da onda de calor e da seca, protegendo a saúde da população durante este período crítico em Mato Grosso do Sul.
