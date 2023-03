Caminhada neste domingo chama atenção para a prevenção do câncer de intestino

Com o objetivo de alertar a população sobre a prevenção e o combate ao câncer de intestino, a Sobed/MS (Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, regional Mato Grosso do Sul) e a FBG (Federação Brasileira de Gastroenterologia), com apoio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), realizam a Caminhada do Março Azul neste domingo ,26, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Para a presidente da Sobed/MS, Eduarda Nassar Tebet, objetivo da caminhada é chamar a atenção da população para a prevenção do câncer colorretal que tem se tornado cada vez mais comum e acometendo diversas pessoas no Brasil. “Este tipo de câncer foi a causa de morte de importantes ídolos como vimos recentemente – Pelé e Roberto Dinamite. A cantora Preta Gil também foi diagnosticada e está em tratamento. Então, o câncer de intestino tem grandes chances de cura se descoberto no início”.

Por isso, a importância da realização de exames preventivos, mesmo que não haja casos na família e que a pessoa não apresente sintomas. “Então, no próximo domingo, dia 26 de março, vamos espalhar a Onda Azul em Campo Grande, vamos reforçar essa campanha em todo o País. Convidamos à população que use uma peça de roupa da cor azul e junte-se a nós”, ressalta Eduarda.

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, destaca que o câncer colorretal ocupa uma posição de destaque entre os principais tipos de canceres registrado no Brasil. “Sabemos que tanto homens quanto mulheres a partir dos 50 anos, etilistas e tabagistas são a população de risco, mas é preciso que o cidadão fique em alerta quanto a mudança do ritmo do seu trato intestinal. A melhor forma de prevenção é estabelecendo uma estratégia alimentar saudável”.