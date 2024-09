Caminhada Passos Pela Vida conscientiza sobre doação de órgão e córneas

Corrida no domingo / Divulgação

Neste domingo (15), às 8h, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), promove a 1ª Caminhada Passos Pela Vida no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A iniciativa, realizada em parceria com diversas instituições, tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos e córneas.

O ponto de encontro será no Espaço de Múltiplo Uso - Arquiteta Zuleide Símabuco Higa, próximo ao Corpo de Bombeiros no Parque dos Poderes. A ação está alinhada à Semana Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos, que acontece entre 21 e 27 de setembro, período dedicado à promoção desse tema fundamental.

Com o intuito de enfrentar tabus e preconceitos relacionados à doação de órgãos, a campanha busca aumentar a conscientização, já que atualmente 70% das pessoas ainda recusam a doação. A caminhada será um espaço para diálogo e esclarecimento, incentivando a adesão à causa.

Além disso, o evento marcará o lançamento do projeto piloto da Fundesporte, “+Saúde e Atividade Física” com Amigos do Parque, que levará atividades de lazer itinerantes ao Parque dos Poderes, visando promover saúde, qualidade de vida e bem-estar através da prática de exercícios físicos.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destacoa a importância da conscientização em torno do tema, enfatizando o impacto positivo que a doação de órgãos pode gerar. “Precisamos desmistificar a doação de órgãos e tecidos, que salva vidas e traz esperança para tantas famílias. A Caminhada Passos Pela Vida é uma oportunidade de unir saúde, esporte e solidariedade em prol dessa causa nobre".

Já diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, frisa o papel fundamental de mobilizar a sociedade em torno da doação de órgãos e tecidos, usando o esporte como uma plataforma de transformação social. “Nosso objetivo vai além da conscientização. Queremos iniciar um movimento contínuo que mude a forma como as pessoas enxergam a doação de órgãos. Com iniciativas como a Caminhada Passos Pela Vida, buscamos incentivar cada vez mais indivíduos a se tornarem doadores, contribuindo para salvar vidas e promover uma cultura de solidariedade e empatia”.

Quem quiser participar da 1ª Caminhada Passos Pela Vida é só chegar um pouco antes das 8h para a concentração no Espaço de Múltiplo Uso - Arquiteta Zuleide Símabuco Higa. A participação é gratuita e aberta ao público.

*Com informações do Governo do Estado.