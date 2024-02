Campanha da União reforça ações e orienta população no combate à gripe aviária

Campanha de alerta sobre a gripe aviária / Divulgação

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), lança campanha publicitária em rede nacional para esclarecer e conscientizar a sociedade em relação ao combate à gripe aviária.

As peças informam a população sobre o trabalho de monitoramento do Governo Federal e alertam especialmente aqueles que frequentam regiões litorâneas a evitarem o contato direto com aves silvestres e mamíferos marinhos doentes ou mortos. A veiculação da campanha começou no último sábado (10) e tem duração prevista de dois meses.

A ação de comunicação conta com a apoio do Ministério do Meio Ambiente (MMA), do Ministério do Turismo (MTur), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A campanha enfatiza ainda o trabalho conjunto que vem sendo realizado para a proteção do país da gripe aviária, com destaque aos papéis desempenhados pelo Serviço Veterinário Oficial e pelos agentes do Ibama e do ICMBio, que atuam para a promoção da saúde animal e para a proteção da biodiversidade brasileira.

A assinatura "Cuidar é da nossa natureza" convida a população a se engajar e aderir às medidas preventivas, contribuindo para a identificação precoce de focos e a prevenção da circulação do vírus entre diferentes espécies de aves.

A campanha conta com dois comerciais: o principal tem duração de 30 segundos e traz a mensagem geral sobre os cuidados profiláticos. Uma outra versão, também de 30 segundos, é endereçada aos turistas que estão veraneando no litoral.

Nas redes sociais, também será lançado um filme destinado aos veterinários e às autoridades sanitárias, além de outros conteúdos informativos à população em geral.

O plano de mídia dessa ação inclui ainda veiculação de peças também em DOOH, OOH, mídia digital, spots de rádio e anúncios em revistas e jornais.