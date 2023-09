Campanha de Multivacinação de crianças e adolescentes termina neste sábado

Vacinação em unidades de saúde / Divulgação

Termina neste sábado (23) a Campanha de Multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A campanha é uma realização da SES (Secretaria de Estado de Saúde), com apoio do Ministério da Saúde, e acontece nos 79 municípios do Estado.

A coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Rezende Goldfinger, lembra que para os pais ou responsáveis que ainda não levaram as crianças e adolescentes para vacinar, ainda dá tempo. “Quem ainda não levou seus filhos, procurem as unidades de saúde para fazer a atualização da carteira vacinal. Essa campanha é para realmente resgatarmos e atualizarmos a caderneta vacinal, especificamente desta população. Para isso, é essencial que todos compareçam aos serviços de saúde”.

A Campanha de Multivacinação, para todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, teve início no dia 9 de setembro e segue até amanhã, dia 23. A vacinação é gratuita e disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em todas as unidades de saúde do Estado.

Todos os municípios do Estado já estão abastecidos com os imunizantes e deram início à Campanha de Multivacinação, que é uma forma de garantir o controle e eliminação de doenças como a poliomielite, sarampo, rubéola, febre amarela e varicela (catapora), e que podem ser prevenidas com a atualização da caderneta de vacinação.

Confira as vacinas disponíveis:

Para crianças

BCG; Hepatite B; Rotavírus humano (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV); Hepatite A (HA); Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Difteria, Tétano (dT); Papilomavírus humano (HPV); Varicela; Pneumocócica 23-valente (Pncc 23*), vacina indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade.

Para adolescentes menores de 15 anos

Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada); Pneumocócica 23-valente (Pncc 23), vacina indicada para população indígena.

MS Vacina Mais

Concomitante à Campanha de Multivacinação, a SES realiza até o dia 30 de setembro o Projeto ‘MS Vacina Mais’. Conforme o gerente de Imunização da SES, Frederico Jorge Pontes de Moraes, o incentivo foi para cada sala de vacina do Estado a fim de oportunizar ações estratégicas para o acesso da população à vacina.