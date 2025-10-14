Acessibilidade

14 de Outubro de 2025 • 16:57

Saúde

Campanha de multivacinação segue até 29 de novembro em Aquidauana

Crianças e adolescentes podem atualizar a caderneta nas unidades de saúde

Redação

Publicado em 14/10/2025 às 15:14

SES lançou a campanha de vacinação 'MS Vacina Mais: Sarampo' / SES-MS

Começou na segunda-feira, 13 de outubro, a Campanha de Multivacinação 2025. Até o dia 29 de novembro, todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos podem atualizar a Caderneta de Vacinação em qualquer Unidade de Saúde do município.

Além da proteção, quem se vacinar nesse período ainda concorre a 4 bicicletas. O sorteio será realizado no dia 29 de novembro, às 8h, na Lagoa Comprida.

Pais e responsáveis devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima para garantir a imunização de crianças e adolescentes.

ÚLTIMAS

Educação

UEMS e Receita firmam parceria para reutilizar lixo eletrônico na educação

A ideia é aproveitar mercadorias eletrônicas apreendidas pela Receita Federal para execução de projetos na área da robótica

Polícia

Homem é preso por tentativa de feminicídio em Aquidauana

A prisão aconteceu em decorrência de uma tentativa de feminicídio registrada no último sábado

