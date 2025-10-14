Campanha de multivacinação segue até 29 de novembro em Aquidauana

Crianças e adolescentes podem atualizar a caderneta nas unidades de saúde
SES lançou a campanha de vacinação 'MS Vacina Mais: Sarampo' / SES-MS
Começou na segunda-feira, 13 de outubro, a Campanha de Multivacinação 2025. Até o dia 29 de novembro, todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos podem atualizar a Caderneta de Vacinação em qualquer Unidade de Saúde do município.
Além da proteção, quem se vacinar nesse período ainda concorre a 4 bicicletas. O sorteio será realizado no dia 29 de novembro, às 8h, na Lagoa Comprida.
Pais e responsáveis devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima para garantir a imunização de crianças e adolescentes.
