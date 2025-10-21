Acessibilidade

21 de Outubro de 2025 • 19:20

Saúde

Campanha de multivacinação segue até 29 de novembro em Aquidauana

Crianças e adolescentes de até 15 anos podem atualizar a caderneta e ainda concorrer a prêmios

Redação

Publicado em 21/10/2025 às 16:15

A iniciativa tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal / Foto: Clóvis Neto/PMC

A Campanha de Multivacinação segue em andamento em Aquidauana até o dia 29 de novembro de 2025. A ação tem como foco a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com até 15 anos de idade, reforçando a importância da imunização preventiva para a saúde pública.

As vacinas estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde do município, e a Secretaria Municipal de Saúde reforça o chamado para que pais e responsáveis procurem o posto mais próximo com os documentos da criança e o cartão de vacinação em mãos.

Como incentivo à participação, quem for vacinado durante a campanha concorrerá ao sorteio de quatro bicicletas. O sorteio será realizado no dia 29 de novembro, às 8h, na Lagoa Comprida.

A iniciativa tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, prevenir doenças imunopreveníveis e manter a caderneta das crianças e adolescentes em dia, em conformidade com o calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde.

Entre em nosso grupo